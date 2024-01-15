Россиянам рассказали, что такое кератопигментация

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Кератопигментация является медицинской процедурой, во время которой в роговицу глаза вводят специальные красители для изменения ее цвета. Сейчас специалисты могут использовать фемтосекундный лазер, чтобы сформировать туннель в роговице с последующим введением красителя. Это требует опыта и квалификации. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-офтальмолога Татьяну Шилову.

По ее мнению, главный плюс процедуры – это постоянный результат, отсутствие необходимости в ежедневном уходе. Также желающим предлагают большой выбор цветов.

Кроме того, кератопигментация менее инвазивна, чем лазерная хирургия. Процедура не влияет на структуру роговицы так, как лазер при воздействии на радужную оболочку. Однако косметический эффект менее натурален, подчеркнула врач.

Шилова считает, что применение метода может быть расширено с развитием научных исследований и клинических проб, в том числе его начнут применять при лечении ряда медицинских состояний, например аномалии пигментации роговицы.

Среди минусов медик назвала возможность осложнений, необратимость результата, вероятность механической перфорации роговицы, высокую стоимость процедуры. При этом краситель со временем вымывается, его придется добавлять, уточнила эксперт.

Отмечается, что процедурой чаще всего интересуются взрослые люди среднего возраста, желающие изменить свой внешний вид или решить эстетическую проблему. Пол значения не имеет, но офтальмолог считает, что женщины могут быть немного больше склонны к эстетическим изменениям. Социальный статус обращающихся обычно средний или выше, так как процедура дорогая.

Врач высказала предположение, что будущее кератопигментации будет направлено на улучшение технологий и снижение рисков осложнений.

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