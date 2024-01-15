Онколог заявил, что рак стал активнее распространяться среди молодых людей

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Рак стал активнее распространяться среди молодых людей. На это влияет внешняя среда, характер питания и поездки в экзотические страны, заявил онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин, сообщает News.ru.

По его словам, онкология перестала быть болезнью пожилых людей, все больше молодых страдают от данного заболевания. По мнению врача, на развитие болезни влияет питание, поскольку молодые чаще едят консервы и фастфуд. Кроме того, указал Черемушкин, при путешествиях в экзотические страны у человека меняется характер микрофлоры. И если для местных жителей она привычна, то для путешественника может стать патогенной, указал эксперт.

Онколог отметил, что на развитие рака также оказывают влияние стрессовые и генетические факторы. Черемушкин рассказал, что врачи призывают людей к ранней диагностике, но негативные факторы перевешивают. За счет улучшения лечения, продолжил он, у пациентов быстрее находят раковые опухоли, из-за чего число людей, способных вылечиться, увеличивается. При этом количество заболевших все равно не уменьшается, заключил врач.

Ранее сообщалось, что американские медики зафиксировали рост заболеваемости раком по всему миру среди молодого поколения. По информации журнала BMJ Oncology, число людей с диагностированной онкологией выросло на 12,8% за период исследований с 2000 до 2019 года. Также, по статистике врачей, возраст больных онкологией стал сужаться до 50 лет.

"Специальный репортаж": злокачественная опухоль