Цифровизация не повлечет рост безработицы в сферах здравоохранения и образования – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что цифровизация не повлечет рост безработицы в сферах образования и здравоохранения. Об этом она сообщила во время Гайдаровского форума.

"Хочу сказать только, что для отраслей образования и здравоохранения цифровизация никак не может повлечь увеличение безработицы. В этих отраслях она наоборот позволит отчасти компенсировать дефицит кадров, который сейчас существует. И эта проблема вряд ли в перспективе будет стоять перед этими отраслями", – сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что работники российских медучреждений начиная с февраля смогут вести первичную медицинскую документацию полностью в электронном виде без дублирования на бумаге. В Минздраве подчеркнули, что полный переход на электронный документооборот позволит врачам и медицинскому персоналу уделять больше времени работе с пациентами. Кроме того, пациенты смогут оперативно получать информацию о пройденных ими процедурах в электронных медкартах на портале госуслуг.

Приказ министерства здравоохранения "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов" вступит в силу 1 февраля.

