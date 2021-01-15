В Роспотребнадзоре полагают, что пик заболеваемости коронавирусом пройден

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В настоящее время в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19, ее пик, вероятно, уже позади, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации. И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден", – сказала специалист.
По словам Пшеничной, показатели заболеваемости, наблюдавшиеся прошлой осенью в России, уже вряд ли повторятся, несмотря на возможность небольшого роста весной.
"Есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной может произойти небольшой рост числа [выявляемых] случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем, и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости", – заявила она.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как стабильную.
Привившиеся от COVID-19 должны носить маски вне зависимости от уровня антител – Мурашко
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