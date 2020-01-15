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В Москве ожидается до 3 градусов тепла в среду

Теплая погода придет в столицу в среду
общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями без осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 15 января.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Максимальная температура воздуха в столичном регионе составит от минус 2 до плюс 3 градусов.

Будет дуть ветер западного направления скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-14. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Ранее синоптики предупредили о новых температурных рекордах в России. Так, в ближайший четверг, 16 января, столбики термометров в центральной части страны могут подняться до плюс пяти градусов.

Кроме того, метеорологи призвали москвичей купаться в крещенскую ночь только в специально оборудованных местах, так как выходить на лед в столичном регионе опасно из-за теплой погоды.

"Утро": москвичей предупредили о новых температурных рекордах

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