Москва возглавила рейтинг инновационных регионов России

Санкт-Петербург, Татарстан и Москва возглавили ежегодный рейтинг инновационного развития регионов России по итогам 2018 года, презентованный Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) на Гайдаровском форуме, сообщает ТАСС.
Помимо тройки лидеров в группу "сильных инноваторов" входят Томская, Новосибирская, Калужская и Московская области. Суммарный индекс инновационного развития в каждом из восьми субъектов превышает 140%.
В группу "слабых инноваторов" включены Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ингушетия.
Рейтинг составляется на основании 29 индикаторов, в числе которых численность студентов и исследователей, интенсивность затрат на технологические инновации, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП.
Также учитываются привлечение инвестиций из федеральных источников в инновационную сферу экономики региона по отношению к ВРП и поддержка реализации инновационных проектов федеральными институтами развития.
В 2018 году впервые учитывался такой показатель как интенсивность проведения публичных инновационных мероприятий.
Ранее исследовательский портал Numbeo составил рейтинг наиболее комфортных городов для жизни. Наиболее комфортным российским городом для жизни был признан Нижний Новгород.
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