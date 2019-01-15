Москва возглавила рейтинг инновационных регионов России

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Санкт-Петербург, Татарстан и Москва возглавили ежегодный рейтинг инновационного развития регионов России по итогам 2018 года, презентованный Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) на Гайдаровском форуме, сообщает ТАСС.

Помимо тройки лидеров в группу "сильных инноваторов" входят Томская, Новосибирская, Калужская и Московская области. Суммарный индекс инновационного развития в каждом из восьми субъектов превышает 140%.

В группу "слабых инноваторов" включены Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ингушетия.

Рейтинг составляется на основании 29 индикаторов, в числе которых численность студентов и исследователей, интенсивность затрат на технологические инновации, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП.

Также учитываются привлечение инвестиций из федеральных источников в инновационную сферу экономики региона по отношению к ВРП и поддержка реализации инновационных проектов федеральными институтами развития.

В 2018 году впервые учитывался такой показатель как интенсивность проведения публичных инновационных мероприятий.

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