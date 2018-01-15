СМИ узнали о планах администрации президента изменить бюджетную политику

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В администрации президента изучают возможность изменить траты бюджетных средств после выборов главы государства, сообщают "Ведомости". Выборы президента пройдут 18 марта.

В том числе планируется больше средств выделять на здравоохранение и образование. Отмечается, что идею поддерживают председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента Андрей Белоусов.

Чтобы осуществить план, планируется понизить госрасходы и увеличить налоги. Один из рассматриваемых вариантов – увеличение НДФЛ до 15 процентов. Другой – повышение пенсионного возраста.

Накануне выборов президента 2011 года Владимиру Путину также предлагали бюджетный маневр. "Стратегия 2020" предполагала увеличить расходы на приумножение человеческого капитала и сократить траты на оборону и безопасность. Сейчас расходы на оборону сокращать не предлагается.