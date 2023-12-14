Алкогольное мороженое приравняют к другим видам спиртного

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Алкогольное мороженое приравняют к другим видам алкогольной продукции. Такой ответ получил депутат Госдумы Султан Хамзаев от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, пишет РИА Новости.

Отмечается, что обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ, будут распространяться на оборот алкогольного мороженого.

По словам депутата, речь идет о мороженом, десертах, замороженных фруктовых, овощных, плодово-ягодных щербетах, смесях для их приготовления, где содержится более 0,5% этилового спирта.

Хамзаев напомнил, что ранее он акцентировал внимание на важности темы, особенно перед новогодними праздниками. Он также подчеркнул важность того, чтобы "алкогольные десерты продавались строго с соблюдением мер госрегулирования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Ранее российский Минфин выступил с идеей ограничить предельное содержание этилового спирта в замороженных десертах с 7–10 до 1,2%. В качестве аргумента Минфин напомнил, что распространение алкогольного мороженого в стране никак не ограничивается, так как продукт входит в перечень товаров – исключений списка спиртосодержащей продукции.

Хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления спиртным может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

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