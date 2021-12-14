В Москве выявили 1 976 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние сутки выявили 1 976 новых случаев заражения коронавирусом. За это время госпитализировали 822 человека, на ИВЛ находятся 549 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 3 436 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 819 020", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 89 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина призвала пройти ревакциацию тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19 более шести месяцев назад.

