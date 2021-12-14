Юрист рассказал, как не лишиться квартиры из-за перепланировки

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Юрист Алексей Гавришев рассказал Москве 24, что собственник может лишиться квартиры, если проведет незаконную перепланировку, а затем откажется исполнять решение суда вернуть жилье в исходное состояние.

Ранее Мосжилинспекция сообщила о том, что Бутырский районный суд удовлетворил иск о продаже с публичных торгов трехкомнатной квартиры на Дмитровском шоссе из-за незаконной перепланировки. Собственник объединил кухню с жилым помещением, демонтировав два участка несущей стены. В течение трех лет мужчина дважды проигнорировал предписания вернуть квартиру в исходное состояние и не стал исполнять решение суда.





Алексей Гавришев юрист Злостное уклонение от устранения выявленных нарушений, а затем уклонение от исполнения решения суда привели к единственному возможному судебному решению о реализации недвижимого имущества с торгов.

В свою очередь, юрист Зиннур Зиннятуллин рассказал Москве 24, что случаи выставления на торги жилья за незаконные перепланировки в России крайне редки. При этом в случае продажи квартиры на публичных торгах жилье продадут дешевле рыночной стоимости.

"Тот факт, что новому собственнику придется устранить нарушения, будет закладываться в рыночную стоимость объекта недвижимости. Оценщик будет исследовать квартиру с учетом всех недостатков", – сказал Зиннур Зиннятуллин.

Между тем юрист Вадим Ткаченко подчеркнул, что, пока решение суда о продаже с публичных торгов квартиры не вступило в силу, собственник еще может попытаться оспорить его.





Алексей Гавришев юрист Любая незаконная перепланировка представляет потенциальную опасность для других жильцов многоквартирных домов.

Алексей Гавришев напомнил, что, согласно положениям Жилищного кодекса, перепланировкой считается любая работа, результат которой отражается на техническом плане помещения. Таким образом, снос стен, в том числе несущих, считается перепланировкой.

Юрист отметил, что любые перепланировки должны согласовываться. В Москве для проведения перепланировки сперва необходимо разработать соответствующий проект и получить разрешение от Мосжилинспекции. Затем можно провести работы с соблюдением целого ряда условий, например вести журнал работ, оформлять акты на скрытые работы. По завершении перепланировки предстоит оформить акт о завершении работ, заключил Гавришев.

Ранее юристы сообщили, за какие нарушения собственникам квартир могут грозить крупные штрафы. Например, за самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям сумма штрафа составит до 15 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 30 тысяч рублей. За самовольную перепланировку можно получить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.