Россиянам назвали выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

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Россиянам рассказали, в какие месяцы выгоднее взять отпуск в 2022 году. Информацией на эту тему поделилась руководитель HR-службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская в интервью агентству "Прайм".
Для получения выгоды в виде денег специалист посоветовала работникам брать отпуск в марте, сентябре и декабре. Она пояснила, что на эти месяцы выпадает по 22 рабочих дня.
Кроме того, стоит обратить внимание на август, в котором число рабочих дней составит 23.
"Если же работники не боятся потерять в деньгах, а хотят подольше отдохнуть, то можно присоединить отпуск к праздничным дням", – предложила Краснянская.
В случае, если отпуск выпадет на праздничный день, работник будет отдыхать дольше обычного, но не получит повышенную выплату, напомнила эксперт.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить продолжительность отпуска для работающих пенсионеров до 31 дня. Соответствующее письмо он направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
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