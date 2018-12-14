Институт Генплана Москвы возглавит Татьяна Гук

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Татьяна Гук назначена директором ГАУ "Институт Генплана Москвы". Об этом сообщает пресс-служба председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлии Княжеской.

Прежде Гук была заместителем председателя Москомархитектуры. В новую должность она вступит в соответствии с указом Княжевской, подписанным 13 декабря.

Свою трудовую деятельность новый руководитель Института Генплана Москвы начала в 1994 году в составе персональной творческой мастерской Алексея Бавыкина. Она участвовала в проектировке общественных зданий и индивидуальных жилых домов.

В 2006-2011 годах Гук работала в территориальном отделе Центра координации проектирования комплексного благоустройства ГУП "ГлавАПУ" по Южному административному округу. Тогда она способствовала реализации программы "Мой двор, мой подъезд".

Семь лет назад Гук перешла в Москомархитектуру. За последние годы она организовала работу по вопросам координации комплексного благоустройства, дизайна городской среды, формирования архитектурно-художественного облика столицы. В частности, она координировала "Развитие городской среды" и "Мою улицу".

Ранее стало известно, что бывший председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев перейдет в государственную компанию, связанную с авиацией. До этого он по собственному желанию оставил свой пост.