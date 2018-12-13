Собянин уволил председателя Москомстройинвеста

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Сергей Собянин уволил председателя Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константина Тимофеева.

Соответствующее распоряжение от 12 декабря опубликовано на портале мэра и правительства Москвы. В тексте отмечается, что чиновник покинул пост по собственной инициативе.

Другим распоряжением Собянин возложил исполнение обязанностей главы ведомства на заместителя председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятов.

12 декабря Собянин также по собственному желанию уволил Татьяну Гук с поста заместителя председателя московского комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).