Экс-председатель Москомстройинвеста перейдет в авиацию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Константин Тимофеев, который прежде был председателем столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, будет работать в госкомпании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы Москомстройинвеста Татьяну Косареву.

По ее словам, компания, в которую уйдет Тимофеев, связана с авиационной отраслью.

Ранее Сергей Собянин уволил Тимофеева с поста председателя Москомстройинвеста. Бывший глава комитета ушел с должности по собственной инициативе.

Исполнение обязанностей главы ведомства мэр города отдельным распоряжением возложил на Анастасию Пятову, которая раньше была заместителем Тимофеева.