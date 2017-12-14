На Тверской установят русские качели, балансборд и ладью Садко

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Посетителей фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице ждут русские качели, тридцатиметровый зиплайн, скалодром и другие спортивные забавы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

31 декабря, 1 и 2 января Тверская станет пешеходной. Там откроют сцены, на которых весь день будут идти концерты, а также 12 спортивных объектов. Гостей ждут русские качели, кегельбан, скалодром и зимний мини-гольф. Гости увидят выступления профессиональных спортсменов и смогут сами освоить эти виды спорта и спортивных забав. Участие в мастер-классах бесплатное.

Русские качели в древнерусском стиле установят на площадке "Садко". Каждый час здесь будут выступать профессиональные цирковые артисты. В перерывах покататься на качелях смогут все желающие. Здесь же появится 15-метровая ладья сказочного путешественника и купца Садко, и каждый сможет стать настоящим гребцом.

На площадке "Снегурочка" гостей обучат балансировать на бревне, а в зоне "Сказка о царе Салтане" – на доске, положенной на бочку. Освоить балансборд в виде ковра самолета можно будет на точке "Золотой петушок". Организаторы обещают, что участники почувствуют себя в полете. Сама площадка будет напоминать сказочный базар с расшитыми коврами.

Поиграть в панну (разновидность уличного футбола) можно будет в зоне "Обыкновенное чудо". В этой игре участники будут сражаться один на один.