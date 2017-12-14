На Тверской установят русские качели, балансборд и ладью Садко

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Посетителей фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице ждут русские качели, тридцатиметровый зиплайн, скалодром и другие спортивные забавы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
31 декабря, 1 и 2 января Тверская станет пешеходной. Там откроют сцены, на которых весь день будут идти концерты, а также 12 спортивных объектов. Гостей ждут русские качели, кегельбан, скалодром и зимний мини-гольф. Гости увидят выступления профессиональных спортсменов и смогут сами освоить эти виды спорта и спортивных забав. Участие в мастер-классах бесплатное.
Русские качели в древнерусском стиле установят на площадке "Садко". Каждый час здесь будут выступать профессиональные цирковые артисты. В перерывах покататься на качелях смогут все желающие. Здесь же появится 15-метровая ладья сказочного путешественника и купца Садко, и каждый сможет стать настоящим гребцом.
На площадке "Снегурочка" гостей обучат балансировать на бревне, а в зоне "Сказка о царе Салтане" – на доске, положенной на бочку. Освоить балансборд в виде ковра самолета можно будет на точке "Золотой петушок". Организаторы обещают, что участники почувствуют себя в полете. Сама площадка будет напоминать сказочный базар с расшитыми коврами.
Поиграть в панну (разновидность уличного футбола) можно будет в зоне "Обыкновенное чудо". В этой игре участники будут сражаться один на один.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: