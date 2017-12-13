Десять театральных площадок откроется на Тверской и соседних улицах

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Десять театральных площадок откроется на Тверской и прилегающих улицах с 31 декабря по 2 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Гостям покажут спектакли по мотивам известных сказочных историй – "Обыкновенное чудо", "Щелкунчик", "Снежная королева" и других.
В течение трех дней Тверская – от Триумфальной до Манежной площади, улица Охотный Ряд, Театральный проезд до пересечения с Петровкой и Моховая до пересечения с Большой Никитской станут полностью пешеходными.
31 декабря все площадки будут работать с 12:00 до 03:00, а 1 января – с 12:00 до 22:00 и 2 января – с 11:00 до 22:00. Переходить от сцены к сцене можно в любом порядке и направлении.
Все площадки оформят яркими декорациями. В спектаклях будут выступать актеры популярных театров Москвы и российских регионов, а также уличные труппы. Также запланированы цирковые шоу, перформансы и концерты.
Каждая праздничная площадка будет посвящена одной из известных сказочных историй. Например, площадку между домами 31 и 27 на Тверской улице оформят в стиле одноименной пьесы Евгения Шварца "Обыкновенное чудо".
Между домами 25 и 21 на Тверской расположится площадка, посвященная сказке "Щелкунчик и Мышиный король". Здесь же пройдут концерты оркестра волынщиков и московской группы RockestraLive, исполняющей инструментальные вариации рок-хитов. А поклонников электронной музыки ждет концерт петербургской группы "Самое большое простое число".
Участок Тверской улицы от дома 19 до Тверского бульвара посвятят "Садко". Он будет слагать былины и станет участником постановок, посвященных театральным традициям разных народов России и их легендам. Также на этой площадке выступит группа FolkBeat.
Часть Тверской улицы от дома 17 до дома 15 украсят декорациями сказки Павла Бажова "Каменный цветок". В течение трех дней будут идти представления с участием Хозяйки Медной горы, деда Слышко, Данилы-мастера и Катеньки. 31 декабря на этой сцене выступят Billy’s Band и Варвара Визбор, а 1 января – группа Black Kandinsky.
Территория мастер-классов расположится возле дома 15. Здесь научат выдувать стеклянные фигурки и игрушки, плести кружева, а также раскроют секреты кузнечного и столярного мастерства.
Участок Тверской улицы от дома 13 до дома 9 посвятят "Снежной королеве". Площадку украсят ледяными скульптурами и королевским троном, на котором смогут сфотографироваться все желающие.
А вот царство Снегурочки раскинется на территории от дома 9 дома до дома 5, строения 6. Здесь можно будет послушать современную оперу "Снегурочка" композитора Александра Маноцкова, а также увидеть спектакли "Снежинка".
Спектакль по поэме Александра Пушкина "Руслан и Людмила" поставят на площадке, расположенной между домами 3 и 1. Затем на этой же сцене можно будет увидеть спектакль "Евгений Онегин".
Площадку на Моховой посвятят другому произведению Пушкина – "Сказке о царе Салтане". Гости смогут сфотографироваться с богатырями, которые в компании своего предводителя Черномора прогуляются по Охотному Ряду.
Последняя площадка откроется на пересечении Охотного Ряда и Театрального проезда. Московский художественный театр имени А.П. Чехова представит на ней постановку "Конек-горбунок", Театр наций покажет "Сказку о Золотом Петушке" из "Сказок Пушкина" режиссера Роберта Уилсона, а Театр музыки и драмы Стаса Намина покажет мюзикл "Бременские музыканты".
Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется в столице 22 декабря. Бульвары, площади и переулки города превратятся в театральные подмостки. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти ежедневно в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00. Некоторые площадки фестиваля начали готовить уже сейчас.
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