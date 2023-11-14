Девятый "Географический диктант" состоится 19 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Девятый "Географический диктант" пройдет на всех континентах земного шара и даже на Международной космической станции 19 ноября.

Мероприятие состоится в очно-дистанционном формате и продлится 45 минут. За это время необходимо ответить на 40 вопросов по географии и смежным наукам. Также в диктанте будут задания по теме "Человек и география" в честь объявленного в 2023-м Года педагога и наставника. Фактически это увлекательная викторина о России, в которой свои знания смогут показать участники всех возрастов.

Вопросы для диктанта озвучили народные артисты России Дмитрий Харатьян и Олег Газманов. Традиционным голосом мероприятия станет советник президента Русского географического общества по информационной политике, телеведущая Анастасия Чернобровина.

Центральной площадкой диктанта будет Шуваловский корпус МГУ имени Ломоносова, ее посетят известные игроки интеллектуальных шоу "Что? Где? Когда?" и "Своя игра". Здесь событие проведет Дмитрий Харатьян. Кроме России, мероприятие состоится в 95 странах мира. Всего будет подготовлено более 10 тысяч площадок.

Участие в "Географическом диктанте" анонимное и однократное. Во время его прохождения не запрещается искать информацию в интернете с помощью смартфона. В диктанте смогут поучаствовать и те, у кого есть особенности зрения и слуха: для них организуют места в специальных библиотеках, в фонде поддержки слепоглухих "Со-единение" и на площадках Всероссийского общества слепых.

Чтобы попробовать себя, необходимо зарегистрироваться на сайте акции. К диктанту можно подготовиться с помощью демоверсии, которая будет доступна до 19 ноября.

"Географический диктант" пройдет с 12:00 до 13:00 по местному времени. Для тех, кто не успеет его написать, будет доступна экстраверсия. Она станет доступна с 19 ноября (14:00 по Москве) до 1 декабря (14:00 по Москве) на сайте мероприятия.

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