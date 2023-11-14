Москвичам рассказали о погоде 14 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 14 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода и небольшие осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов, в области – от 1 до 6 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 17 ноября будет самым холодным днем на неделе в столице. В пятницу столбики термометров опустятся до -3 градусов.

13 ноября в Москву пришла климатическая зима. Впоследствии будет становиться лишь холоднее, пока средний суточный показатель не опустится до -6,5 градуса.

"Атмосфера": 3 градуса ожидается в столице вечером 13 ноября