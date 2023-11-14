Врач назвала группы риска по развитию варикоза

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В группе риска по развитию варикоза находятся люди с наследственной предрасположенностью, лишним весом и стоячей работой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Чаще всего в появлении варикоза играет роль генетика, наследственная предрасположенность. Конечно, имеет значение и образ жизни. То есть длительное стоячее положение предрасполагает к развитию варикозной болезни, избыточная масса тела.

"Поднятие тяжестей тоже увеличивает нагрузку на всю венозную систему. Как это ни парадоксально, проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть запоры, также будут способствовать развитию варикоза", – говорит врач.

Она уточнила, что этот недуга чаще всего возникает у женской половины населения. "Здесь играет роль гормональный фон женщин. Гормоны могут влиять на свойства крови, менять ее текучесть. И в какой-то степени это может способствовать развитию варикоза", – пояснила Романенко.

Людям с предрасположенностью к этому заболеванию рекомендуется следить за своим весом и регулярно делать специальные упражнения. "Несколько раз в течение дня можно выполнять упражнение "велосипед". Оно простое, но в какой-то степени поможет отсрочить появление варикоза", – заключила врач.

Ранее были названы первые симптомы, сигнализирующие о развитии варикозной болезни. К ним, в частности, относится появление венозных узлов, напоминающих шарики. Кроме того, о проблеме иногда предупреждают утомляемость ног и отечность, распознать которую можно по остающимся следам резинки от носков на коже.

