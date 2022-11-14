Врач рассказал о связи лишнего веса с онкологией

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У людей с избыточной массой тела существует риск развития онкологического заболевания толстой кишки, рассказал врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы столичного Депздрава Вадим Кулушев.

"В среднем каждые два лишних килограмма на метр в квадрате увеличивают вероятность развития заболевания. На каждые лишние два сантиметра объема талии риск также увеличивается", – сказал специалист в беседе с "Мослентой".

Если лишний вес появился в результате эндокринологических нарушений или из-за приема лекарств, и возможности сбросить его пока нет, отметил врач, то необходимо снизить остальные риски. В частности, нужно увеличить физическую активность, есть больше овощей и фруктов, отказаться от вредных привычек.

Кулушев отметил, что от развития колоректального рака никто не застрахован, поэтому необходимо проходить обследования для его раннего выявления.

Ранее нутрициолог Дарья Русакова предупредила, что развитие онкологии может спровоцировать регулярное употребление выпечки. Она пояснила, что большое количество углеводов может нарушать микрофлору кишечника.

"Доктор 24": рак толстой кишки

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