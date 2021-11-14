Облачная с прояснениями погода ожидается в столичном регионе в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачная с прояснениями погода, осадки преимущественно в виде снега, а также температура воздуха до +3 градусов ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 14 ноября. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Так, в столице температура воздуха будет доходить до 0...+2 градусов, а по области – до +3 градусов. Скорость ветра составит 5–10 метров с секунду. Влажность воздуха составит примерно 80%.
Синоптики предупреждают о высоком атмосферном давлении – 757 миллиметров ртутного столба –, неустойчивом геомагнитном фоне и низком содержании кислорода в воздухе, что могут тяжело переносить люди страдающие заболеваниями легких, кровообращения или эндокринной системы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в воскресенье погода в европейской части России начнет приобретать зимний характер. В частности, дневная температура будет около +3 градусов, а ночная опустится до –3 градусов. Исключение, по его словам, составит только Черноморское побережье, где холодать начнет во вторник, 16 ноября.
Москвичам рассказали о погоде в субботу, 13 ноября
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