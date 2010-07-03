ВЦИОМ выяснил, нужны ли россиянам опросы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 90% россиян убеждены в необходимости проведения опросов общественного мнения. Об этом стало известно из очередного анкетирования, проведенного ВЦИОМ.

"Абсолютное большинство россиян сегодня убеждено в том, что опросы общественного мнения нужны (86%) и около половины опрошенных заявляют о безусловной необходимости опросов (46%)", – передает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования.

При этом стало известно, что 11% опрошенных убеждены в ненадобности социологических опросов.

Также среди респондентов 64% заявили о том, что социологические опросы отражают именно то мнение граждан, которое существует на самом деле. При этом чаще всего убежденность в этом выразили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Треть опрошенных уверены, что опросы не отражают реальное положение дел.

Порядка 74% респондентов обозначили, что анкетирования полезны для того, чтобы узнать мнение людей о положении в их городе, регионе или стране в целом. Отмечается, что власти смогут учесть это мнение в решении проблем. 59% граждан подтвердили, что результаты опросов используются политиками, предпринимателями, органами власти для повышения эффективности своей деятельности. Такое же количество респондентов заявили, что опросами общественного мнения занимаются преимущественно ученые.

Ранее ВЦИОМ назвал главные страхи россиян. В опросе приняли участие 1,8 тысячи граждан РФ старше 18 лет.