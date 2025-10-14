Поиск смысла жизни стал причиной обращения москвичей за психологической помощью

Фото: 123RF/tsyhun

Поиск смысла жизни и страхи оказались одними из наиболее частых причин обращения москвичей в неотложную психологическую помощь по номеру 051. Об этом рассказал замдиректора Московской службы психологической помощи населению департамента труда и соцзащиты Иннокентий Постников.

Также в числе основных тем отмечают фобии, тревожные и депрессивные состояния. Всего с начала года поступило около 50 тысяч звонков.

"По нашим данным, сезонные изменения не оказывают существенного влияния на количество обращений, основная причина звонков – это конкретные ситуации, произошедшие в жизни человека", – приводит слова Постникова ТАСС.

По его словам, осенью значительного роста количества звонков на линию не наблюдается. Увеличение составило лишь 2,7% по сравнению с летним периодом.

Осенью тревожные заболевания могут обостряться не только у взрослых, но и у детей. Как ранее подчеркнула врач-психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина, при обнаружении признаков депрессии у ребенка нужно сразу обратиться к психологу. Он посмотрит на состояние пациента и решит, нужна ли дальнейшая консультация психотерапевта и психиатра.