14 октября, 19:42Общество
Хуснуллин заявил, что несколько тысяч детей уже выехали из Херсонской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что территорию Херсонской области покинули уже несколько тысяч детей, передает ТАСС.
Представитель кабмина рассказал, что в регионе продолжаются обстрелы, поэтому проводится эвакуация населения.
"...было предложено сначала детям – у нас несколько тысяч детей на сегодняшний день находятся на территории России, [они] отдыхают в домах отдыха, детских лагерях", – заявил Хуснуллин.
По словам вице-премьера, за день в органы власти Херсонской области с просьбой о временном переезде в другие регионы России обратились порядка 500 человек.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство Российской Федерации принять местное население в безопасных регионах страны.
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