Хуснуллин заявил, что несколько тысяч детей уже выехали из Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что территорию Херсонской области покинули уже несколько тысяч детей, передает ТАСС.

Представитель кабмина рассказал, что в регионе продолжаются обстрелы, поэтому проводится эвакуация населения.

"...было предложено сначала детям – у нас несколько тысяч детей на сегодняшний день находятся на территории России, [они] отдыхают в домах отдыха, детских лагерях", – заявил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, за день в органы власти Херсонской области с просьбой о временном переезде в другие регионы России обратились порядка 500 человек.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство Российской Федерации принять местное население в безопасных регионах страны.

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