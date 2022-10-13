Ростовская область примет жителей Херсонской области 14 октября

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Ростовская область примет первую группу прибывающих из Херсонской области в пятницу, 14 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

По его словам, область уже подготовилась к приему первых граждан. Он пообещал создать для них все условия.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство России решило помочь жителям Херсонской области с выездом в другие регионы страны. По его словам, граждан обеспечат бесплатным проживанием и всем, что будет нужно. Хуснуллин также пообещал предоставить жилье тем, кто решит остаться в других регионах России на постоянной основе.

До этого с соответствующей просьбой к российским властям обратился временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он напомнил, что Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка подвергаются ежедневным ракетным ударам. По его словам, такие обстрелы наносят серьезный ущерб местным жителям.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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