Иммунолог предупредил об опасности опавшей листвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что опавшие листья, долго лежащие на земле, могут причинить вред здоровью человека. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам специалиста, ковер из красочной, но гниющей листвы может вызвать аллергическую реакцию или привести к инфекционному заболеванию дыхательных путей. Чаще всего это касается людей с аллергией на плесень.
"Споры плесневых грибов – это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух и некоторые люди на нее реагируют", – пояснил специалист.
Болибок предупредил, что данные споры опасны не только для аллергиков. По его словам, у любого человека они могут спровоцировать развитие инфекционных процессов.
"В случае если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей", – добавил специалист.
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