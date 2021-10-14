Три новых суперсервиса запустят на портале госуслуг

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В 2022 году планируется запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг, заявил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

О уточнил, что сервис "Трудовая миграция онлайн" коснется поиска вакансий, заключений трудового договора. Другая услуга затронет оформление электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов и получит название "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов". Третий сервис под названием "Цифровое строительство" позволит получать услуги по строительству капитальных объектов.

Кроме того, по словам Чернышенко, в 2022 году будет расширен функционал уже имеющихся суперсервисов на портале госуслуг. Так, планируется подключить все вузы к сервису "Поступление в вуз онлайн", позволяющий переходить в электронные зачетную книжку и студенческий билет.

"Изменения также коснутся суперсервиса "Мое здоровье онлайн" – это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн", – добавил Чернышенко.

Также в рамках суперсервиса "Пенсия онлайн" планируется уведомлять о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет, а на сервисе "Трудовые отношения онлайн" введут электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями.

Ранее сообщалось, что новый сервис для коренных малочисленных народов России будет доступен в центрах госуслуг, который упростит оформление льгот без подтверждения нацпринадлежности.

