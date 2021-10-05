В России появится сервис для коренных малочисленных народов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новый сервис для коренных малочисленных народов России будет доступен в центрах госуслуг. Соответствующий документ утвержден правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
Новый сервис сделает проще оформление льгот для представителей малочисленных народов РФ. Им не придется отправлять в ведомства документы, подтверждающие нацпринадлежность.
Уполномоченные органы будут сами получать данные с помощью системы межведомственного взаимодействия. Этот порядок заработает с 7 февраля 2022 года. Список создает Федеральное агентство по делам национальностей в онлайн-форме.
"Подавать документы сможет и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живет в отдаленных и труднодоступных местах", – говорится в сообщении.
В ряде субъектов центры госуслуг уже начали подобную работу. Так как сервис оказался востребованным, его решили развивать на федеральном уровне, распространив на все территории, где проживают коренные малочисленные народы.
Ранее сообщалось, что в московских торговых центрах и офисах "Мои документы" откроют пункты экспресс-тестирования на коронавирус. По словам Сергея Собянина, тестирование пока будет бесплатным. Результат будет готов в течение 10 минут.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: