В России появится сервис для коренных малочисленных народов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый сервис для коренных малочисленных народов России будет доступен в центрах госуслуг. Соответствующий документ утвержден правительством, сообщает пресс-служба кабмина.

Новый сервис сделает проще оформление льгот для представителей малочисленных народов РФ. Им не придется отправлять в ведомства документы, подтверждающие нацпринадлежность.

Уполномоченные органы будут сами получать данные с помощью системы межведомственного взаимодействия. Этот порядок заработает с 7 февраля 2022 года. Список создает Федеральное агентство по делам национальностей в онлайн-форме.

"Подавать документы сможет и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живет в отдаленных и труднодоступных местах", – говорится в сообщении.

В ряде субъектов центры госуслуг уже начали подобную работу. Так как сервис оказался востребованным, его решили развивать на федеральном уровне, распространив на все территории, где проживают коренные малочисленные народы.

Ранее сообщалось, что в московских торговых центрах и офисах "Мои документы" откроют пункты экспресс-тестирования на коронавирус. По словам Сергея Собянина, тестирование пока будет бесплатным. Результат будет готов в течение 10 минут.