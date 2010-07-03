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Общество

17:07

Психологи призвали не путать осеннюю хандру с биполярным расстройством

общество

Фото: depositphotos/Юлия Иванко

Люди нередко ставят себе диагноз "биполярное расстройство психики" из-за перепадов настроения и апатии в период осени. Об этом рассказала психолог Анна Хныкина, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, в последнее время биполярное расстройство стало "модным" заболеванием. Однако у этой болезни есть несколько длительных фаз. "Несколько месяцев у тебя депрессия, потом несколько месяцев аффект – настоящий праздник на душе", – объяснила специалист.

Подобное расстройство лечится в составе определенного синдрома, отдельного диагноза "биполярочка" в современной психиатрии нет. Если у человека нет диагностированного синдрома, то речь о психическом отклонении идти не может. Частая смена эмоционального фона может возникать в результате истощения на фоне стресса, недосыпа или недоедания.

Ранее специалисты рассказали о том, что небольшие перерывы в работе и физические упражнения помогут снять напряжение и избавиться от эмоционального выгорания на работе. Во время перерывов нужно обязательно пить воду или чай, чтобы разгрузить почки и восстановить сосуды. При напряженной работе можно принимать витамины D, E и магний B6.

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