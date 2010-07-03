Названы лидирующие в строительстве жилья регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ленинградская и Московская области стали лидерами по строительству жилья в России, сообщает News.ru.

С июля 2018 года по июнь 2019 года в этих регионах возвели порядка 1,221 и 1,111 квадратных метра в пересчете на одного жителя.

В группу лидеров с показателем более 0,8 квадратных метра на человека также вошли Тюменская и Калининградская области, Краснодарский край, Ульяновская, Белгородская и Липецкая области.

Среди аутсайдеров (менее 0,025 квадратных метра на человека) оказались Чукотский автономный округ, Магаданская и Мурманская области, а также Камчатский край.

По итогам первого полугодия 2019 года ввод жилья в России по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года вырос на 3,7%, до 30,1 миллиона квадратных метров. На одного человека ежегодно вводится около 0,52 квадратных метра жилья.

Ранее сообщалось, что Госдума готова принять законопроект об обязательном возведении социальных объектов при строительстве новых жилых районов. Сейчас стандарт комплексной застройки и освоения территорий носит рекомендательный характер.