Психиатр перечислила основные признаки депрессии

Фото: depositphotos/KrisCole

Главным признаком депрессии является постоянное чувство грусти и подавленности, сообщает News.ru со ссылкой на врач-психиатра, доктора медицинских наук Жанну Гарданову.

Большую часть времени человек находится в плохом настроении без конкретной на то причины, уточнила она. Кроме того, он гиперболизирует даже незначительные неудачи.

"Апатия, потеря интереса к хобби, отстранение от близких и друзей – все симптомы депрессии. Однако если это обусловлено перенесенным стрессом, то депрессия носит обратимый характер. При правильном лечении человек выздоравливает", – заявила Гарданова.

По ее словам, зрелые люди иногда приходят к врачу с жалобами на сердце. Однако после обследования выясняется, что никакой болезни нет, что также может быть признаком депрессии. После стрессовой ситуации у человека может возникнуть соматическая симптоматика, которая проявляется как болевое ощущение в теле.

Гарданова добавила, что депрессия способна повлиять на производительность и стать причиной изоляции. В этой связи недуг требует наблюдения специалистов и назначения препаратов.

Ранее кандидат психологических наук Владимир Шляпников рассказал, что осенняя хандра длится в норме две недели, однако, если она затягивается, следует обратиться к врачу. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать распорядок дня, заниматься обычными делами и общаться с людьми.

"Доктор 24": врач рассказала об эффективности психотерапии