В Москве выявлено 1 609 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве выявлено 1 609 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"За сутки госпитализированы 663 человека. На ИВЛ находятся 240 человек. В городе выздоровели еще 1 362 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 466 721", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в столице скончались 47 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

В России за минувшие сутки подтвердили 17 837 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 7 176 085 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Республике Бурятия – 0,14%, Московской области и Карачаево-Черкесской Республике – 0,18%.

