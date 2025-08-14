Эксперт Сикирин назвал уловкой маркетологов комплексные предложения перед 1 сентября

Фото: 123RF/kentvs

Маркетологи часто используют комплексное предложение для увеличения продаж перед 1 сентября. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на консультанта по продажам Сергея Сикирина.

По словам эксперта, чек на школьную форму на популярном маркетплейсе в среднем вырос на 13%. Рюкзаки в 2025 году подорожали на 10%, а канцтовары – на 9%.

"Нужно внимательно смотреть на предложение, потому что одна из уловок – это комплексное предложение, например "Комплект первоклассника". В этот комплект включают и то, что нужно, и то, что в меньшей степени продается, и не все родители на это смотрят", – пояснил Сикирин.

Он посоветовал перед покупкой смотреть, что входит в комплект, а также считать, сколько предметы будут стоить по отдельности.

Кроме того, добавил эксперт, покупать канцелярские и другие не скоропортящиеся товары следует заранее. Россияне, совершающие покупки в последнюю неделю или за несколько дней до 1 сентября, должны обращать внимание на сроки доставки.

"Чем больше этот срок, тем меньше стоимость, если мы говорим про маркетплейс. Многие позиции идут под заказ, и если покупать заранее, то стоимость будет существенно ниже", – подчеркнул Сикирин.

Он напомнил, что существуют и естественные причины роста цен, в частности, рост стоимости материалов или логистики.

Вместе с тем треть россиян (33%) возвращаются из летнего отпуска уже после начала учебного года, сообщает Life.ru со ссылкой на исследование.

При этом 4% пропускают школьную линейку, а 14% – первые дни в университете. Еще 15% заявили, что отпуск не мешает учебе или работе.

Одной из причин подобных опозданий стали удобные билеты (48%). На втором месте – совпадение дат отпуска с родителями или второй половинкой. Еще 21% специально выбрали поездку позже, чтобы избежать очередей и толп туристов, а 5% таким образом сэкономили на перелетах.

Ранее стало известно, что в преддверии 1 сентября аферисты начали создавать фейковые сайты со школьной формой. На таких порталах якобы продается одежда, которая "соответствует стандартам".

Кроме того, мошенники по телефону представляются учителями и предлагают оформить бесплатное питание или обновить электронный журнал, после чего просят персональные данные, коды из СМС или перевод денег.

