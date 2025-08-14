Облачная погода с грозой ожидается в Москве 14 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в Москве в четверг, 14 августа. В отдельных районах возможна гроза, передает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 19 до 21 градуса тепла, по области – от 17 до 22 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице может опуститься до 12 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать в Московском регионе в четверг, 14 августа. Предупреждение продлится с 09:00 до 21:00.

Температура воздуха в Москве может подняться до 25 градусов к предстоящим выходным, 16 и 17 августа. Такая температура соответствует климатической норме августа для столичного региона.