В Москве выявили 7 020 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в Москве удалось выявить 7 020 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа срочная медицинская помощь потребовалась 346 жителям столицы.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки в Москве 4 752 человека, умер 21 пациент.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 906 770 случаев коронавируса. Удалось побороть болезнь за время пандемии 2 674 426 жителям Москвы, умерли – 44 698 пациентов.

Ранее стало известно, что в России подтверждено шесть случаев штамма коронавируса "Дельтакрон". Пять из них зафиксировано в Санкт-Петербурге и один – в Москве. В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о гибриде "Дельты" и "Омикрона".