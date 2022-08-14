В РФ за сутки выявили 28 694 случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявили 28 694 новых случая заражения коронавирусом. По данным Оперштаба по ситуации с COVID-19, за это время скончались 54 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

За 24 часа госпитализировали 1 790 человек с коронавирусом. Это на на 35,2% меньше, чем днем ранее.

В течение суток после лечения от коронавируса выздоровели 14 942 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 18 136 077 человек.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев сообщил, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.