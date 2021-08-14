В России третий день подряд фиксируют максимум смертей от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За минувшие сутки в России зарегистрировали 819 смертей пациентов с COVID-19. Это уже третий рекорд подряд.

В Москве за сутки скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге – 42, в Иркутской области – 39.

Днем ранее умерли 815 человек с коронавирусом. Общее число умерших за время пандемии достигло 169 683 человек.

За последние сутки в России выявили 22 144 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 816 (8,2%) эпизодов протекают без клинических проявлений.

В Москве зафиксировано 2 317 новых случаев инфицирования, в Санкт-Петербурге – 1 823, в Московской области – 1 307, в Нижегородской области – 544, в Свердловской области – 524, в Ростовской области – 489, в Пермском крае – 479, в Воронежской области – 466, в Красноярском крае – 451, в Самарской области – 442.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 6 579 212 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве, Татарстане, Республике Алтай и Карачаево-Черкесии.