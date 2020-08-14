Младший брат Трампа госпитализирован в Нью-Йорке – СМИ

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Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт госпитализирован в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Информацию о его госпитализации подтвердила каналу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. О состоянии Роберта пока ничего неизвестно.

Макинани подчеркнула, что президент и его брат находятся в хороших отношениях. По ее словам, Трамп должен в ближайшее время рассказать о причинах госпитализации брата.

В феврале 2019 года личный врач Дональда Трампа рассказал, что состояние здоровья президента хорошее. Врач провел полное обследование сердца президента и взял кровь для анализа данных о состоянии здоровья.

