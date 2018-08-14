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Общество

14 августа, 12:13

В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности на 15 августа

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе ввели желтый уровень погодной опасности на 15 августа. Сохраняется риск возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

В среду во второй половине дня пройдет дождь, местами сильный. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, в порывах скорость может вырасти до 15–20 метров в секунду.

Днем в Москве воздух прогреется до +27... +29 градусов, по области – от +25... до +30 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров в Москве и Подмосковье объявили на 14 августа.

"Утро": теплая и сухая погода ожидается в Москве 14 августа

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