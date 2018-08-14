В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности на 15 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном регионе ввели желтый уровень погодной опасности на 15 августа. Сохраняется риск возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
В среду во второй половине дня пройдет дождь, местами сильный. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, в порывах скорость может вырасти до 15–20 метров в секунду.
Днем в Москве воздух прогреется до +27... +29 градусов, по области – от +25... до +30 градусов.
Ранее желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров в Москве и Подмосковье объявили на 14 августа.
"Утро": теплая и сухая погода ожидается в Москве 14 августа
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