В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности на 15 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе ввели желтый уровень погодной опасности на 15 августа. Сохраняется риск возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

В среду во второй половине дня пройдет дождь, местами сильный. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, в порывах скорость может вырасти до 15–20 метров в секунду.

Днем в Москве воздух прогреется до +27... +29 градусов, по области – от +25... до +30 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров в Москве и Подмосковье объявили на 14 августа.