Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 14 августа

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 14 августа из-за риска возникновения пожаров.

По данным Гидрометцентра России, днем температура воздуха в городе составит +23...+25 градусов. В ночные часы – 10–12 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

В ночь на 14 августа синоптики не исключили вероятность появления туманов в отдельных районах города.

Ранее метеорологи сообщили, что температура в Москве вернется к средним сезонным показателям. При этом в конце августа и начале сентября в столице установится теплая погода. Средняя температура вновь будет превышать климатическую норму. Так называемое бабье лето в сентябре продет без резкой смены температур.