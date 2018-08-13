Температура воздуха в столице вернется к климатической норме 13 августа

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Столица выберется из полосы аномально жарких дней в понедельник, 13 августа. Температура в городе вернется к климатической норме, отмечают синоптики.
Днем воздух прогреется всего до 24 градусов, а ночью – остынет до 14 градусов. По области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр России.
Атмосферное давление составит порядка 745 миллиметров ртутного столба. Направление ветра будет меняться с юго-западного на западное. Средняя скорость составит до 10 метров в секунду, возможны порывы – до 15 метров в секунду.
"Метеопараметры окажутся в норме, увеличится содержание кислорода в воздухе. Все это положительно отразится на самочувствии большинства жителей региона. Не отказывайтесь в этот день от пеших прогулок, больше проводите времени на свежем воздухе!", – рекомендуют синоптики портала "Метеоновости". Специалисты добавили, что на самочувствие метеозависимых людей могут повлиять отдельные возмущения геомагнитного поля.
Кроме того, в Московской области и столице сохраняется предупреждение о желтом уровне опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров.
Ранее синоптики пообещали, что в конце августа и сентябре в столице установится теплая погода. Средняя температура будет превышать климатическую норму. Так называемое "бабье лето" в сентябре продет без резкой смены температур.
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