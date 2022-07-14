Nikon опроверг сведения о прекращении разработки зеркальных фотоаппаратов

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Nikon опроверг информацию о прекращении разработки зеркальных фотоаппаратов. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте японской корпорации.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что компания больше не будет выпускать зеркальные фотоаппараты. В Nikon назвали подобные заявления спекуляцией.

"Nikon продолжает производство, продажи и обслуживание цифровых зеркальных фотокамер", – говорится в сообщении.

Ранее японская газета Nikkei заявила, что Nikon отказывается от разработки зеркальных фотоаппаратов. По информации издания, компания решила полностью сосредоточиться на производстве цифровых беззеркальных камер.

Отмечалось, что руководство пришло к такому решению, понимая, что их фотоаппараты проигрывают на фоне новейших смартфонов.

Nikon разрабатывает и выпускает в продажу зеркальные камеры более 60 лет, начиная с 1959 года. За это время компания заручилась поддержкой многих профессионалов.

