Nikon прекратит выпускать зеркальные фотоаппараты – СМИ

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Nikon отказывается от разработки зеркальных фотоаппаратов. Компания намерена полностью сосредоточиться на производстве цифровых беззеркальных камер, сообщает японская газета Nikkei.

К такому решению руководство пришло, понимая, что их фотоаппараты проигрывают на фоне новейших смартфонов. Если в 2017 году ежегодно реализовывалось более 11,5 миллиона фотоаппаратов, то к 2021 году этот показатель упал вдвое – до 5,34 миллиона.

Однако в компании уверены, что спрос на цифровые беззеркальные камеры еще будет расти.

Nikon разрабатывал и выпускал в продажу зеркальные камеры более 60 лет, начиная с 1959 года. За это время компания заручилась поддержкой многих профессионалов.

До этого стало известно, что за первую половину июня магазины в Москве продали почти в два раза меньше электроники и бытовой техники, чем за тот же период годом ранее.

Так, товарооборот упал на 48%, тогда как число покупок сократилось всего на 9. При этом рост цен замедлился. Это связывают с переориентацией потребительского спроса на более дешевые товары, в частности расходные материалы. Кроме того, наблюдается снижение покупательной способности россиян, которые крупные покупки постарались совершить еще в марте.

