В СФ и ГД оценили идею ужесточить правила присутствия детей на пляжах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею обязательного ношения детьми спасательных жилетов при посещении ими водоемов. Своим мнением он поделился с RT.
"Это правильное требование, я с ним согласен, вплоть до того, что дети определенного возраста должны выходить в воду только в соответствующей амуниции", – сказал сенатор.
Между тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала предложение непродуманным, поскольку в условиях жары жилет еще больше нагрузит детский организм, к тому же не каждая семья сейчас имеет возможность приобрести подобные жилеты.
По ее мнению, важно соблюдать уже имеющиеся нормы безопасности, в частности оборудовать водоемы буйками, разместить спасателей как в воде, так и на берегу.
Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил на имя главы МЧС России Евгения Зиничева письмо с предложением ввести обязательное ношение детьми спасательных жилетов при посещении водоемов.
Он обратил внимание на частые сообщения СМИ о гибели детей в летний сезон во время купания в реках и озерах. По его словам, опасность утонуть больше всего касается мальчиков и девочек до шести лет, так как в этом возрасте даже на мелководье у них может оказаться недостаточно сил, чтобы выбраться из воды.
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