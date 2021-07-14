В СФ и ГД оценили идею ужесточить правила присутствия детей на пляжах

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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею обязательного ношения детьми спасательных жилетов при посещении ими водоемов. Своим мнением он поделился с RT.

"Это правильное требование, я с ним согласен, вплоть до того, что дети определенного возраста должны выходить в воду только в соответствующей амуниции", – сказал сенатор.

Между тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала предложение непродуманным, поскольку в условиях жары жилет еще больше нагрузит детский организм, к тому же не каждая семья сейчас имеет возможность приобрести подобные жилеты.

По ее мнению, важно соблюдать уже имеющиеся нормы безопасности, в частности оборудовать водоемы буйками, разместить спасателей как в воде, так и на берегу.

Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил на имя главы МЧС России Евгения Зиничева письмо с предложением ввести обязательное ношение детьми спасательных жилетов при посещении водоемов.

Он обратил внимание на частые сообщения СМИ о гибели детей в летний сезон во время купания в реках и озерах. По его словам, опасность утонуть больше всего касается мальчиков и девочек до шести лет, так как в этом возрасте даже на мелководье у них может оказаться недостаточно сил, чтобы выбраться из воды.

