Мошенники научились пользоваться голосовым помощником-роботом банков

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Мошенники научились с помощью голосового помощника банка узнавать номера карт и остатки по счетам клиентов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.
Как уточняется, злоумышленники нашли уязвимость у голосового помощника Сбербанка. Отмечается, что с помощью полученных данных мошенникам легче убеждать жертву перевести деньги на чужой счет, а также называть коды из СМС.
Так, 12 июля клиенту Сбербанка поступил звонок от якобы службы безопасности банка. Звонивший сообщил о мошеннических действиях и назвал последние цифры карты клиента и остатки по счетам.
Как оказалось, если позвонить в финансовую организацию с номера телефона, который привязан к одной из карт, то голосовой помощник называет эти данные без дополнительных запросов. В Сбербанке, в свою очередь, отметили, что проводят проверку по данному факту, однако в настоящее время такую проблему не обнаружили.
Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев перечислил главные схемы, которыми пользуются кибермошенники.
По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой.
"Жизнь в большом городе": телефонные мошенники
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