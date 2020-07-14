Дочь Веры Глаголевой показала редкое фото актрисы

Фото: соцсети

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова показала в социальных сетях ранее не опубликованный архивный снимок. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам Нахапетовой, семья обычно отдыхала на Икше. На фото запечатлен момент празднования дня рождения младшей дочери актрисы, Марии.

На опубликованном кадре видно, как дети сидят за накрытым праздничным столом, а рядом с ними стоит молодая Глаголева.

Поклонники актрисы отметили, что Вера Глаголева выглядит на фотографии совсем юной и больше похожа на сестру своих дочерей.

Глаголева скончалась в 2017 году от рака желудка. О болезни знали немногие, информация не распространялась. Похоронена она на Троекуровском кладбище в Москве.

