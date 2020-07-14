Аниту Цой выписали из больницы после лечения от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Певица Анита Цой выписалась из 52-й больницы после лечения от коронавируса, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря артистки.
С диагнозом COVID-19 Цой попала в больницу в конце июня. По данным пресс-службы звезды, за период болезни вирус поразил 25% легочной ткани певицы. С начала пандемии Анита Цой соблюдала режим самоизоляции и все меры предосторожности. Сама певица понятия не имеет, где она могла заразиться.
"Чувствует себя удовлетворительно, но есть еще слабость и трудности с дыханием", – рассказывают представители артистки.
Количество заразившихся в мире коронавирусом превысило отметку 13 миллионов человек. Из них больше половины вылечились. В России выявлено 739 947 случаев COVID-19, вылечились 512 825 человек, скончались 11 614.
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