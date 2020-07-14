В Госдуме поддержали предложение РПЦ о запрете суррогатного материнства в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Виталий Милонов заявил, что поддерживает предложение Русской православной церкви запретить суррогатное материнство в России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Требую запретить как незаконное. Суррогатное материнство – это торговля детьми. Какие бы высокопоставленные и высокотитулованные заказчики не участвовали бы в этой услуге сомнительной, предметом услуги является покупка ребенка", – заявил депутат.

Милонов подчеркнул, что считает такую процедуру вынашивания ребенка унижением для женщины и превращением ее в "бездушный инкубатор".

По словам депутата Госдумы, суррогатное материнство сродни выведению племенного потомства у животных. Он отметил, что люди, которые хотят завести ребенка, могли бы забрать нуждающихся в попечении малышей из детского дома.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против запрета на свободную продажу препаратов для прерывания беременности. Депутат раскритиковала детского омбудсмена Анну Кузнецову и отметила, что потенциальный запрет является непродуманным и опасным.

