Движение электрички Москва-Захарово полностью отменено

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На Горьковском направлении Московской железной дороги полностью отменили движение электропоезда сообщением Москва-Захарово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ОАО "Центральная ППК".

Как отмечается, полностью отменили движение поезда №6630 по техническим причинам.

Кроме того, частично отменено движение поезда №6635 на участке Захарово-Железнодорожная.

Ранее сообщалось, график движения электричек Горьковского направления МЖД будет изменен 14,15 июля и 21,22 июля. Потерпеть временные неудобства придется из-за строительных работ в районе станции "Реутово", где возводят железнодорожную эстакаду в сторону Балашихи. В будущем новая дорога повысит пропускную способность участка.