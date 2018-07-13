Электрички Горьковского направления МЖД пустят по другому графику

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
График движения электричек Горьковского направления МЖД будет изменен 14,15 июля и 21,22 июля, передает Агентство "Москва".
Потерпеть временные неудобства придется из-за строительных работ в районе станции "Реутово", где возводят железнодорожную эстакаду в сторону Балашихи. В будущем новая дорога повысит пропускную способность участка.
У некоторых пригородных поездов сократят количество остановок на маршруте. Поправки к расписанию актуальны на станциях: "Серп и Молот", "Чухлинка", "Кусково", "Никольское", "Салтыковская", "Кучино" и "Новогиреево".
На участке Москва – Железнодорожная планируются отмены пригородных поездов. Здесь строят 4-ый главный путь и новую зонную станцию "Карачарово". Последняя создаст удобную пересадку на станцию МЦК "Нижегородская" по принципу "сухие ноги".
Для удобства жителей работы назначены в ночное время с 20:00 до 8:00.
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